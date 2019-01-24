Уральское дерби «Магнитки» и «Трактора» и другие матчи дня

Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт семь матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Адмирал» — «Сибирь»;

— «Амур» — «Авангард»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;

— «Металлург» — «Трактор»;

— «Локомотив» — «Слован»;

— СКА — «Барыс»;

— «Динамо» Р — «Динамо» Мн.

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