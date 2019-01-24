Уральское дерби «Магнитки» и «Трактора» и другие матчи дня

Сегодня, 24 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт семь матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Адмирал» — «Сибирь»;
— «Амур» — «Авангард»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»;
— «Металлург» — «Трактор»;
— «Локомотив» — «Слован»;
— СКА — «Барыс»;
— «Динамо» Р — «Динамо» Мн.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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