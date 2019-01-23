«Сочи» — «Нефтехимик»: лучший вратарь МЧМ-2019 Кочетков отразил 96% бросков

ХК «Сочи» встречался с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на площадке «леопардов» и закончилась со счётом 0:1.



Голкипер черноморской команды Пётр Кочетков, проводивший второй матч в сезоне, отразил 25 бросков из 26 (96,2%). Вратарь вышел на лёд в матче КХЛ впервые после молодёжного чемпионата мира, который прошёл в Канаде. Кочеткова признали лучшим голкипером турнира.



Первые два периода не порадовали болельщиков результативными бросками. Счёт был открыт в начале третьего периода. Микаэль Руохомаа поразил ворота Петра Кочеткова и вывел гостей вперёд. Этот счёт сохранился вплоть до финальной сирены.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, «Сочи» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах.