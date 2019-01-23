Уланов: травма Хохлачёва оказалась серьёзной, он не сыграет с «Динамо»

Тренер «Спартака» Игорь Уланов после игры с «Северсталью» (4:3) поделился мнением о предстоящей встрече с московским «Динамо».

«Сделаем разбор игры московского «Динамо». Конечно, это совершенно другое «Динамо» сейчас, они играют в мобильный и активный хоккей. Очередная игра уровня плей-офф. Мы рядом находимся в турнирной таблице. Всё будет зависеть от подхода хоккеистов к игре.

Хохлачёв пару раз тренировался, уже катался шестым в пятёрках. Пока он полностью не готов, травма оказалась серьёзной. Он близок к возвращению в строй, в ближайшем будущем сыграет, но не с московским «Динамо». Наверное, вернётся уже к игре с Ригой. Мы не будем форсировать его возвращение, потому что не хотим усугубить травму.

История с ареной от нас практически не зависит. Мы пытаемся закрепиться в зоне плей-офф и улучшить наше турнирное положение. В данный момент двигаемся дальше, а о плей-офф потом уже нужно спрашивать. Для болельщиков, наверное, было бы лучше сыграть семь матчей с ЦСКА. У нас, как у тренерского штаба, таких планов нет. Будем играть там, где представится возможность», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.