Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил результат лучшего российского бомбардира в истории НХЛ Сергея Фёдорова.

Овечкин забросил шайбу в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу «Кэпиталз»), и теперь на его счету 1179 (644+535) баллов за карьеру. У Фёдорова столько же очков, но при этом знаменитый форвард «Детройт Ред Уингз» сыграл на 195 матчей больше, чем Овечкин.

Также, Овечкин является лидером в снайперской гонке (37 голов), опережая на 7 шайб ближайших преследователей: Джона Тавареса («Торонто Мэйпл Лифс»), Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз»).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19