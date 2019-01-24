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«Монреаль» одержал пятую победу в шести матчах, обыграв «Аризону»

«Монреаль» одержал пятую победу в шести матчах, обыграв «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Аризону Койотс» — 2:1.

Счёт в середине стартового периода в большинстве открыл нападающий хозяев Джонатан Друен. Гости отличились в конце второго игрового отрезка, также реализовав лишнего – гол на счету Конора Гарленда. Победу канадскому клубу на 45-й минуте принёс Марк Райлли.

На счету российского защитника «койотов» Иль Любушкина показатель полезности «-1», бросок в створ, 6 силовых приёмов и 3 блок-шота за 13 минут и 11 секунд, проведённых на льду.

«Монреаль» одержал пять побед в шести последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко. «Аризона» (50) – 11-я на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Друен (Татар) – 09:29 (5x4), 1:1 – Гарленд (Казинс, Келлер) – 38:28 (5x4), 2:1 – Райлли (Питри, Юдон) – 44:48 (5x5)
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