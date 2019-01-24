«Монреаль» одержал пятую победу в шести матчах, обыграв «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграл «Аризону Койотс» — 2:1.

Счёт в середине стартового периода в большинстве открыл нападающий хозяев Джонатан Друен. Гости отличились в конце второго игрового отрезка, также реализовав лишнего – гол на счету Конора Гарленда. Победу канадскому клубу на 45-й минуте принёс Марк Райлли.

На счету российского защитника «койотов» Иль Любушкина показатель полезности «-1», бросок в створ, 6 силовых приёмов и 3 блок-шота за 13 минут и 11 секунд, проведённых на льду.

«Монреаль» одержал пять побед в шести последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко. «Аризона» (50) – 11-я на Западе.