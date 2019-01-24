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«Вашингтон» повторил худшую серию в клубной истории с 2014 года

«Вашингтон» повторил худшую серию в клубной истории с 2014 года
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

«Вашингтон» проиграл семь матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» также составила семь матчей (13.01.2014 — 25.01.2014).

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.

Овечкин велик, «Вашингтон» жалок. Рекорд капитана не спас от нового разгрома
34 пропущенных гола за 6 матчей — с такой игрой кубки не выигрывают.
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