«Вашингтон» повторил худшую серию в клубной истории с 2014 года

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

«Вашингтон» проиграл семь матчей регулярного чемпионата подряд впервые с сезона-2013/14. В январе 2014 года серия поражений «Кэпиталз» также составила семь матчей (13.01.2014 — 25.01.2014).

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.