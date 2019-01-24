«Анахайм» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду играет с «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, гости впереди со счётом 3:1. На 11-й минуте отличился российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко. Ассистентами выступили Брэйден Шенн и Райан О’Райлли.

Посмотреть видео гола Тарасенко можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Тарасенко 32 (17+15) очка в 48 матчах регулярного чемпионата. Он продлил результативную серию до трёх игр (2+1). Также Владимир вышел на второе место по голам в составе «Сент-Луиса», сравнявшись с Дэвидом Перроном. У О’Райлли 18 заброшенных шайб.

В прошлом сезоне в 80 матчах Тарасенко набрал 66 очков (33+33) при показателе полезности «+15».