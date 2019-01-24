Видеотрансляции матчей КХЛ 24 января доступны на «Чемпионате»

Сегодня, 24 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 24 января:
12:00. «Адмирал» — «Сибирь»
12:00. «Амур» — «Авангард»
14:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»
17:00. «Металлург» — «Трактор»
17:00. «Локомотив» — «Слован»
19:30. СКА — «Барыс»
20:30. «Динамо» Рига — «Динамо» Минск.