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«Динамо» Р — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
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08:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 24 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 24 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 24 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 24 января:

12:00. «Адмирал» — «Сибирь»
12:00. «Амур» — «Авангард»
14:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»
17:00. «Металлург» — «Трактор»
17:00. «Локомотив» — «Слован»
19:30. СКА — «Барыс»
20:30. «Динамо» Рига — «Динамо» Минск.

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