Суббэн: меня укусили за палец, и меня же ещё и удаляют. Как это возможно?

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн остался шокирован действиями главных судей в матче с «Вегас Голден Найтс» (1:2). Нападающий «рыцарей» Пьер-Эдуар Белльмар укусил Суббэна за палец, но арбитры не расценили действия француза как нарушение правил. При этом сам Суббэн по итогам эпизода был наказан двойным малым штрафом.

«Он укусил меня за палец, пошла кровь. Всё, что я сделал в том эпизоде, так это схватил его за голову и пытался убрать с пятачка. А он меня укусил. Я не понимаю, как это возможно, что мне же ещё и выписали двойной малой штраф. Мне никто из судей не объяснил это решение. У меня из пальца сочилась кровь, что ещё было нужно от меня?

Понятно, что судьи являются простыми людьми и у них нет рентгеновского зрения. Но в данной ситуации всё же было очевидно. Мне выписывают четыре минуты штрафа за то, что я просто среагировал на укус. А что я должен был делать? Бельмар знает, что он меня укусил. Я не пытался оторвать ему голову. Я просто не такой игрок, чтобы так вести себя", — приводятся слова Суббэна в «твиттере» SinBin.vegas.