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Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, гол Зайцева, 6 хитов Любушкина

Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, гол Зайцева, 6 хитов Любушкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 10 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ. Защитник «Торонто» Никита Зайцев забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин выполнил шесть силовых приёмов за 13 минут 11 секунд.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+002332-19.59
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10021042%19.41
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0+1000143%12.12
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+0+10320-17.29
Свечников (н)«Каролина»0+002110-12.23
Задоров (з)«Колорадо»0+000120-25.53
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10322-19.21
Зайцев (з)«Торонто»1+0+20240-20.41
Ожиганов (з)«Торонто»0+0+10000-12.34
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10163-13.11
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