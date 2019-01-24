Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, гол Зайцева, 6 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 10 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ. Защитник «Торонто» Никита Зайцев забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин выполнил шесть силовых приёмов за 13 минут 11 секунд.