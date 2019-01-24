Итоги дня НХЛ для россиян: рекорд Овечкина, гол Зайцева, 6 хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В шести матчах приняли участие 10 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, благодаря чему повторил национальный рекорд Сергея Фёдорова по очкам за карьеру в НХЛ. Защитник «Торонто» Никита Зайцев забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин выполнил шесть силовых приёмов за 13 минут 11 секунд.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|2
|3
|3
|2
|-
|19.59
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|0
|42%
|19.41
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|1
|43%
|12.12
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|3
|2
|0
|-
|17.29
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|12.23
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|0
|-
|25.53
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|2
|-
|19.21
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|1+0
|+2
|0
|2
|4
|0
|-
|20.41
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|12.34
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|6
|3
|-
|13.11