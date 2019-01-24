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Николсон: «Эдмонтон» не будет торопиться с назначением нового генменеджера

Николсон: «Эдмонтон» не будет торопиться с назначением нового генменеджера
Хоккей / НХЛ

Управляющий директор «Эдмонтон Ойлерз» Боб Николсон прокомментировал отставку Питера Чиарелли и рассказал о работе клуба по поиску нового генерального менеджера.

«Нам надо проанализировать, как работают все структуры нашего клуба. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что у нас есть несколько очень хороших игроков, квалифицированный персонал. Но что-то у нас не работает, и нам надо понять, что именно. Времена постоянных перестановок остались в прошлом. Поэтому мы не будем торопиться с назначением генерального менеджера. Нам надо найти правильного человека.

Хрчу, чтобы все меня услышали. Я знаю, что есть люди, которые уверены, что мы не попадём в плей-офф. Но мы верим в команду. Есть ещё один важный момент. Мы не намерены менять молодых игроков, чтобы быстро исправить ситуацию. Мы пойдём на обмены перед дедлайном, если они помогут нам попасть в плей-офф, но мы не будет торговать своим будущим», — цитирует Николсона официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей
Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».
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