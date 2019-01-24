К. Марченко: скауты «Коламбуса» интересуются тренировками, общаемся виртуально

Нападающий «СКА-Нева» Кирилл Марченко рассказал, как поддерживает связь с представителями «Коламбус Блю Джекетс». Форвард системы СКА был задрафтован «мундирами» на драфте НХЛ 2018 года.

«Во время молодёжного чемпионата мира ни с кем из «Коламбуса» не разговаривал. Мне говорили, что за мной будут следить, но думать об этом – только создавать лишнее давление на себя. Менеджер по развитию молодых игроков «Коламбуса» Яркко Рууту приезжал осенью в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на меня в матче СКА, но в основном мы общаемся виртуально, переписываемся. Скауты интересуются моими тренировками, следят, в какой команде я играю.

Уровень МЧМ близок к уровню КХЛ. По крайней мере для меня тут всё было так же быстро и сложно. Думаю, дело в маленьких площадках – это был мой первый опыт выступления на канадской площадке, игра получалась более плотной, а темп – высоким», — цитирует Марченко официальный сайт МХЛ.