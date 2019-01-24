Налимов: когда шайбы не залетают, чувствуешь эмоциональный подъём

Голкипер хоккейного клуба «Авангард» Иван Налимов поделился впечатлениями от выигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:0), в котором ему удалось оформить шат-аут.



«Мой сейв рукой в падении? Конечно, когда шайбы не залетают, чувствуешь эмоциональный подъём. Но я просто продолжил играть в той же манере, в которой начинал матч. Старался её придерживаться всю игру.



Во втором периоде мы их полностью переработали, поэтому результат закономерен. „Амуру“ ещё в третьем удалось побросать. Они создавали какие-то моменты.



Перелёты на Дальний Восток? Я не обращаю на это внимания. Мы живём по московскому времени и думаем только об игре. Больше сплю и чаще ем, вот и всё», — цитирует Налимова официальный сайт «Авангарда».