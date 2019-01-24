Гулявцев — о серии поражений: важно не нагнетать обстановку, это большой груз

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Авангардом» (0:3).



«Мы настраиваемся очень серьёзно на каждого соперника. Это был непростой матч для команды в психологическом плане, но, как сказал Боб Хартли, ранний гол нас не сломил, и в первом периоде у нас было достаточно голевых моментов. Вратарь гостей всё подчищал, держал команду в игре, но удаления – ненужные, удаления всегда ненужные – соперник хорошо реализовал. Конечно, есть вопросы к нападению: создавая моменты, нужно выжимать из них всё, потому что без голов не бывает побед. Будем анализировать игру. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, потому что у команды сейчас трудный период. Большое им спасибо.



Серия поражений? Мы доносим до ребят: то, что было, – это уже история; сегодня новый день, и нужно творить новую историю. Пытаемся немного раскрепостить команду, чтобы игроки не зацикливались. Это большой груз, когда идёт такая череда поражений, и важно не нагнетать обстановку, а, наоборот, помочь ребятам. Но это не так просто, мы продолжаем работать над этим. Команда живёт игрой, парни поддерживают, подбадривают друг друга. Много индивидуальных ошибок, много брака – хотят сделать лучше, а получается наоборот. Но голов, глаз в пол не опустили», — цитирует тренера официальный сайт «Авангарда».