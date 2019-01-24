Известный североамериканский обозреватель Боб Маккензи представил рейтинг фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги. Возглавил список фаворитов американский нападающий Джек Хьюз, российский форвард Василий Подколзин — на третьем месте.
1. Форвард Джек Хьюз (USNTDP)
2. Форвард Каапо Какко (ТПС)
3. Форвард Василий Подколзин («СКА-Нева)
4. Форвард Кирби Дак («Саскатун»)
5. Форвард Дилан Казинс («Летбридж»)
6. Защитник Боуэн Байрем («Ванкувер»)
7. Форвард Мэттью Болди (USNTDP)
8. Защитник Филип Броберг (АИК)
9. Форвард Пейтон Кребс («Кутэней»)
10. Форвард Тревор Зеграс (USNTDP)
…
40. Форвард Илья Николаев («Локо»)
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42. Форвард Егор Афанасьев («Маскегон»)
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46. Форвард Владислав Фирстов («Ватерлоо»)
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48. Форвард Матвей Гуськов («Лондон»).
Маккензи: Подколзин — третий в рейтинге фаворитов драфта, Николаев — 40-й