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Минское «Динамо» потерпело пятое подряд поражение, уступив рижскому «Динамо»

Минское «Динамо» потерпело пятое подряд поражение, уступив рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее минского «Динамо», встреча завершилась по буллитам со счётом 3:2 Б. Подопечные Андрея Сидоренко продлили неудачную серию до пяти матчей.

Счёт был открыт уже на 74-й секунде: точным броском отметился нападающий минского клуба Дэвид Бут. Рижское «Динамо» сумело сравнять счёт во втором периоде, автором гола стал форвард Брэндон Макмиллан. На 50-й минуте нападающий Лаурис Дарзиньш вывел вперёд команду хозяев. За три секунды до конца основного времени Алексей Терещенко восстановил равновесие в счёте. Овертайм прошёл без голов, а в буллитной серии победу хозяевам принёс бросок Мэтью Майоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3:2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Бут (Уиркош, Хауден) – 01:14 (5x5), 1:1 – Макмиллан (Алишаускас, Дзиеркалс) – 28:43 (5x5), 2:1 – Дарзиньш (Майоне, Редлихс М.) – 49:44 (5x5), 2:2 – Терещенко (Пулккинен, Костицын) – 59:57 (6x5), 3:2 – Майоне – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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