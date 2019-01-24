Минское «Динамо» потерпело пятое подряд поражение, уступив рижскому «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке оказалось сильнее минского «Динамо», встреча завершилась по буллитам со счётом 3:2 Б. Подопечные Андрея Сидоренко продлили неудачную серию до пяти матчей.



Счёт был открыт уже на 74-й секунде: точным броском отметился нападающий минского клуба Дэвид Бут. Рижское «Динамо» сумело сравнять счёт во втором периоде, автором гола стал форвард Брэндон Макмиллан. На 50-й минуте нападающий Лаурис Дарзиньш вывел вперёд команду хозяев. За три секунды до конца основного времени Алексей Терещенко восстановил равновесие в счёте. Овертайм прошёл без голов, а в буллитной серии победу хозяевам принёс бросок Мэтью Майоне.

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