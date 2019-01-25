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Кулик: у московского «Динамо» классная арена, будет интересно сыграть на ней

Кулик: у московского «Динамо» классная арена, будет интересно сыграть на ней
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Евгений Кулик поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Игра состоится сегодня, 25 января, начало встречи — в 19:30 мск. Матч пройдет на новой арене бело-голубых в Петровском парке.

«Все говорят, что это классная арена, которая хорошо построена. Рад, что в последних матчах обстоятельства складываются таким образом, что мы побеждаем. Надеюсь, эта серия продолжится. Ребята выкладываются на льду, грамотно работает тренерский штаб, отсюда такие результаты. Нам надо сохранить результативность и победный настрой, которые были в предыдущих матчах. Но, конечно, хотелось бы пропустить от «Динамо» меньше, чем от «Северстали», — приводят слова Кулика «Известия».

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