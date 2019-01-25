Второй снайпер «Анахайма» Каше выбыл из строя до конца сезона

Форвард «Анахайм Дакс» Ондржей Каше пропустит остаток сезона из-за травмы плеча, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

23-летний нападающий травмировал плечо в матче c «Миннесотой Уайлд» (3:0), который состоялся 17 января. Ожидается, что чешскому форварду потребуется пять-шесть месяцев, чтобы восстановиться после операции, которая намечена на 30 января.

В 30 играх в нынешнем регулярном сезоне Каше набрал 20 (11+9) очков. Он пропустил первые 18 игр из-за сотрясения мозга, полученного в предсезонной игре с «Лос-Анджелес Кингз». Несмотря на это, Ондржей является вторым снайпером «уток» на данный момент, отставая на одну шайбу от Якоба Сильверберга, который принял участие в 42 играх.