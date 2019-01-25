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«Газпром» обещает ввод академии «Авангарда» в эксплуатацию в сентябре 2019 года

«Газпром» обещает ввод академии «Авангарда» в эксплуатацию в сентябре 2019 года
Хоккей / КХЛ

Губернатор Омской области Александр Бурков и член правления ПАО «Газпром» Елена Михайлова обсудили сроки ввода в эксплуатацию хоккейной академии «Авангард», сообщается в пресс-релизе Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

«Руководство «Газпрома» уверило нас, что до сентября этого года весь проект будет завершён. И с сентября он будет введён в эксплуатацию с обслуживающим персоналом, тренерским составом, возможностью выхода на лёд ребятишек», – заявил Бурков.

Общая площадь крытого спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами, одна из которых запроектирована с трибунами для зрителей на 1200 мест, превышает 20 тысяч квадратных метров. Здание предназначено для проведения соревнований регионального уровня по хоккею с шайбой и учебно-тренировочного процесса команд ХК «Авангард» различного уровня, а также для организации отдыха, оздоровительных процедур и реабилитации спортсменов. Здесь разместится не только основная арена, отвечающая стандартам IIHF (международным стандартам), но и тренировочный корт, медицинский центр, два спортивных зала и один тренажёрный, пресс-центр.

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