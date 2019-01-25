«Нефтехимик» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Игра состоится сегодня, 25 января, начало — в 19:00 мск.



«Нефтехимик»:



Ежов (Коротаев);

Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Галимов;

Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Авцин;

Тимашов — Огурцов, Бикмуллин — Куликов — Хайруллин;

Семёнов — Волгин, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;

Мамкин — Бодров, Белоусов — Паре — Секстон;

Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;

Валитов, Обидин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.



«Нефтехимик» выиграл два предыдущих матча, а «Автомобилист» одержал три победы в последних четырёх играх.

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