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«Нефтехимик» — «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Нефтехимик» — «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» и «Автомобилист» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Игра состоится сегодня, 25 января, начало — в 19:00 мск.

«Нефтехимик»:

Ежов (Коротаев);
Шарипзянов — Мусин, Порядин — Нестрашил — Галимов;
Брынцев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Авцин;
Тимашов — Огурцов, Бикмуллин — Куликов — Хайруллин;
Семёнов — Волгин, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Мамкин — Бодров, Белоусов — Паре — Секстон;
Трямкин — Василевский, Гареев — Литовченко — Казионов;
Валитов, Обидин — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.

«Нефтехимик» выиграл два предыдущих матча, а «Автомобилист» одержал три победы в последних четырёх играх.

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