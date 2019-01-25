Источник: защитник «Барыса» Диц может начать следующий сезон в «Авангарде»

Защитник «Барыса» Даррен Диц может начать следующий сезон КХЛ в составе омского «Авангарда», сообщает «Матч ТВ».



Стороны уже провели предварительные переговоры, канадец согласился на переход, одной из главных причин является желание Дица выступать под руководством канадского специалиста — «Авангард» тренирует Боб Хартли.



Более того, председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов лично присутствовал на последнем матче «Барыса» в Санкт-Петербурге, после чего дал окончательное добро на переход Дица. В настоящий момент переговоры находятся в решающей стадии.



В этом сезоне 25-летний защитник провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 46 (13+33) очков при показателе полезности «+23» и 43 минутах штрафного времени.

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