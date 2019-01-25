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«Витязь» одержал победу в матче с «Северсталью», отыгравшись с 0:3

«Витязь» одержал победу в матче с «Северсталью», отыгравшись с 0:3
Хоккей / КХЛ

«Витязь» обыграл «Северсталь» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.

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Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точно броска Джеффри Кинрейда. Во втором игровом отрезке преимущество команды Андрея Разина укрепили Владислав Кодола и Сергей Монахов. Подмосковный клуб сумел отыграть одну шайбу стараниями Борны Рендулича. Во втором периоде подмосковная команда сумела забросить три шайбы за две с половиной минуты. Точными бросками отметились Борна Рендулич, Михал Ржепик и Александр Сёмин. Чуть позже преимущество хозяев укрепил Геннадий Столяров.

«Северсталь» проиграла во второй раз подряд, «Витязь» одержал третью победу в последних четырёх встречах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
5:3
0:1, 1:2, 4:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Кинрейд (Монахов, Якимов) – 17:24 (5x5), 0:2 – Кодола (Петунин) – 24:23 (5x5), 0:3 – Монахов – 24:59 (5x5), 1:3 – Рендулич (Никулин, Столяров) – 29:29 (5x5), 2:3 – Рендулич (Самонов) – 40:38 (5x4), 3:3 – Ржепик (Сёмин, Аалтонен) – 41:57 (5x5), 4:3 – Сёмин (Ржепик, Аалтонен) – 43:03 (5x5), 5:3 – Столяров – 52:20 (5x4)
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