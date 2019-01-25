«Витязь» одержал победу в матче с «Северсталью», отыгравшись с 0:3

«Витязь» обыграл «Северсталь» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Подольске.
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Гости вышли вперёд в концовке первого периода после точно броска Джеффри Кинрейда. Во втором игровом отрезке преимущество команды Андрея Разина укрепили Владислав Кодола и Сергей Монахов. Подмосковный клуб сумел отыграть одну шайбу стараниями Борны Рендулича. Во втором периоде подмосковная команда сумела забросить три шайбы за две с половиной минуты. Точными бросками отметились Борна Рендулич, Михал Ржепик и Александр Сёмин. Чуть позже преимущество хозяев укрепил Геннадий Столяров.
«Северсталь» проиграла во второй раз подряд, «Витязь» одержал третью победу в последних четырёх встречах.
Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.