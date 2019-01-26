Годро второй год подряд выиграл конкурс на контроль шайбы на Матче звёзд НХЛ

В Сан-Хосе стартовал Звёздный уик-энд. Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро одержал победу в конкурсе на контроль шайбы в рамках мастер-шоу. Он преодолел дистанцию за 27,045 секунды. Форвард более чем на полторы секунды опередил Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» – 28,611 секунды. Замкнул тройку лучших Клод Жиру из «Филадельфии Флайерз»– 30,270 секунды.

Видео попытки Годро можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ. Годро выиграл конкурс на контроль шайбы второй год подряд.

Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость.

Сам матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.