Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Слован» — «Динамо» Мн. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
06:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Годро второй год подряд выиграл конкурс на контроль шайбы на Матче звёзд НХЛ

Годро второй год подряд выиграл конкурс на контроль шайбы на Матче звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ

В Сан-Хосе стартовал Звёздный уик-энд. Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро одержал победу в конкурсе на контроль шайбы в рамках мастер-шоу. Он преодолел дистанцию за 27,045 секунды. Форвард более чем на полторы секунды опередил Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» – 28,611 секунды. Замкнул тройку лучших Клод Жиру из «Филадельфии Флайерз»– 30,270 секунды.

Видео попытки Годро можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ. Годро выиграл конкурс на контроль шайбы второй год подряд.

Также в рамках мастер-шоу Коннор Макдэвид выиграл конкурс на скорость.

Сам матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Макдэвид третий год кряду выиграл конкурс на скорость на Матче звёзд НХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент