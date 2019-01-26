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«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из десяти поражений

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из десяти поражений
Хоккей / КХЛ

«Амур» встречался с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Хозяева открыли счёт на первой минуте второго периода, после того как Томаш Зогорна реализовал численный перевес. В третьем периоде преимущество команды Александра Гулявцева укрепил Игорь Руденков. В концовке встречи Зогорна поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.

Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. 29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днём ранее проведёт выездной матч с «Адмиралом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Зогорна (Пьянов, Камалов) – 20:43 (5x4), 2:0 – Руденков (Пьянов, Йордан) – 44:53 (5x5), 3:0 – Зогорна (Руденков) – 58:23 (en)
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