«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из десяти поражений

«Амур» встречался с «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



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Хозяева открыли счёт на первой минуте второго периода, после того как Томаш Зогорна реализовал численный перевес. В третьем периоде преимущество команды Александра Гулявцева укрепил Игорь Руденков. В концовке встречи Зогорна поразил пустые ворота и установил окончательный счёт на табло.



Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. 29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днём ранее проведёт выездной матч с «Адмиралом».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.