ЦСКА — «Барыс»: стали известны составы команды

ЦСКА и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск.
ЦСКА:
Сорокин (Кожанов);
Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Хансен;
Пашнин — Науменков, Скотт — Шалунов — Окулов;
Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Барыс»:
Карлссон (Кудрявцев);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерсон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.
В предыдущем матче ЦСКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Барыс» уступил в Санкт-Петербурге СКА (2:3 Б).
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