ЦСКА — «Барыс»: стали известны составы команды

ЦСКА и «Барыс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 26 января, начало — в 17:00 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Кожанов);

Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Хансен;

Пашнин — Науменков, Скотт — Шалунов — Окулов;

Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерсон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Семёнов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Асетов — Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов.



В предыдущем матче ЦСКА проиграл в Ярославле «Локомотиву» со счётом 1:2, а «Барыс» уступил в Санкт-Петербурге СКА (2:3 Б).

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