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Стась: «Авангард» должен играть активнее, близится плей-офф

Стась: «Авангард» должен играть активнее, близится плей-офф
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась оценил выступление команды в матче с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

«У «Куньлуня» сменился тренер, поэтому сейчас они стараются активно действовать везде, в том числе возле бортов. Нужно было просто навязывать свою игру и выполнять тренерскую установку. Когда забили в большинстве в формате «пять на три» на последней секунде, это очень нам помогло.

Разбираем матчи соперника, как и они наши, стараемся придумать, как им противодействовать. Уверен, во второй игре будет что-то новое как с нашей стороны, так и со стороны противников. В такой ситуации все должны играть активнее. Близится плей-офф, надо начинать уже сейчас.

Что касается гола, то прострелил вдоль ворот, попал в защитника, и от него шайба отскочила в ворота», — приводит слова Стася официальный сайт омского клуба.

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