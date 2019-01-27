Потапов: «Ак Барс» полтора периода матча с «Трактором» играл не в свой хоккей

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Неприятный соперник, который борется за восьмёрку. Ну и, на мой взгляд, мы полтора периода играли не в свой хоккей, дали сопернику забить легкую шайбу, не свойственную нам. Они, в свою очередь, здорово сыграли в обороне.

Заглядываю ли в турнирную таблицу? Стараюсь, но не придаю этому большого значения. Нам надо забираться как можно выше, это самое основное. А для этого нужно побеждать в каждом матче и забирать два очка», — приводит слова Потапова официальный сайт «Ак Барса».

«Трактор» прервал серию из двух поражений, казанский клуб потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах. 29 января «Ак Барс» примет в Казани «Автомобилист», а «Трактор» на следующий день сыграет в Челябинске с «Витязем».