Холтби: Кучеров не получает должного признания, крайне недооценённый игрок

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Кучеров — очень креативный игрок. Он один из лучших хоккеистов в НХЛ, если даже не лучший. «Вашингтон» очень много раз выходил на лёд против этого парня. И я думаю, что он крайне недооценённый игрок. Кучеров не получает должного признания, по крайней мере в средствах массовой информации.

О чём я думал, когда он выкатился со мной один на один? Я думал, что Никита не будет забивать между щитков, как во время конкурсов вчера», — приводит слова Холтби журналист Том Гулитти.

Кучеров не набрал очков в игре Атлантического и Столичного дивизионов (4:7) в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий впервые не отметился результативными действиями на Матчах звёзд. В 2017 году в его активе было 4 (2+2) очка, а в 2018 – 3 (3+0).