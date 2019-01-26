Макдэвид: Кучеров — невероятный игрок, наблюдать за ним — большое удовольствие

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Кучеров — просто невероятный по своей креативности игрок. Он уже пару раз успешно показывал этот трюк, когда забивал без броска. Потом ещё фокус, который сделал против Лундквиста сегодня… Он пробует вещи, которые никому, кроме него, просто не приходят в голову. Наблюдать за ним — большое удовольствие», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в рамках мастер-шоу. 22-летний капитан «нефтяников»» преодолел круг за 13,3 секунды. Второе место занял Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» с результатом 13,5 секунды, а замкнул тройку лучших Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс», затративший на круг 13,7 секунды.