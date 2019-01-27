Рирден: узнав о связке с Кросби, Барзал выкатил глаза: «Вы что, серьёзно?»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» и Столичного дивизиона Тодд Рирден рассказал о реакции форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзала на решение объединить его в связке с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Проработав в своё время с Сидом четыре года, я знал, с какого типа крайними нападающими у него получается играть лучше всего, и Барзал подходит под эти характеристики просто идеально. Накануне я сказал об этом Летангу, и тот оживился: „О, Сиду эта идея очень понравится!“ А когда сообщил о решении Барзалу, тот вообще выкатил глаза: „Вы что, серьёзно? Вау! Надо мне обязательно хорошо выспаться!" — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Кросби стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд. Ранее подобное удавалось только Джо Сакику, Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Жану Беливо.