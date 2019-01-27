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Барзал: наслаждался временем рядом с Кросби, у него можно многому научиться

Барзал: наслаждался временем рядом с Кросби, у него можно многому научиться
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал поделился впечатлениями об игре в одной связке с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Немножко странно было иметь шкафчик в раздевалке рядом. Но мне повезло немного покататься с ним прошлым летом. Отличный парень, у него можно многому научиться. Он и Крис Летанг — одни из лучших игроков в лиге, и я наслаждался временем рядом с ними», — цитирует Барзала официальный сайт НХЛ.

Кросби стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд. Ранее подобное удавалось только Джо Сакику, Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Жану Беливо.

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