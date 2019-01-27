Беттмэн — о хоккеистках на Матче звёзд: НХЛ гордится нашей открытостью

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал участие представительниц женского хоккея в конкурсах на Матче звёзд НХЛ.

«Гордимся нашей открытостью и разнообразием и думаем, что это делает нашу игру сильнее. Также важно, что можем использовать игру для обучения жизненным урокам.



Когда мы включили хоккеистку в конкурс забегов, я подумал: «Насколько здорово это будет для хоккея?». Не только женского. Было важно в целом преодолеть еще один барьер, используя нашу игру для продвижения лучших ценностей. Она проделала замечательную работу. Считаем, участие женщин в Матче звёзд улучшает игру», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Хоккеистка сборной США Кендалл Койн приняла участие в конкурсе на скорость вместо нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Она заняла седьмое место среди восьми участников, опередив форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера.