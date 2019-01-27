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Кросби: не вижу игрока сильнее Барзала в формате «три на три»

Кросби: не вижу игрока сильнее Барзала в формате «три на три»
Хоккей / НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал об отказе от участия в мастер-шоу НХЛ, а также поделился мнением об игре Мэтью Барзала.

«Я заболел в конце обязательной выходной недели и не мог выйти из гостиничного номера пару дней. Этим утром чувствовал себя лучше, думал, буду чувствовать. Прошлые пара дней оказались очень длинными из-за болезни, поэтому я был рад выбраться оттуда и оказаться здесь.

Барзал? Глядя на его игру с лучшими из лучших, трудно увидеть кого-то, кто был бы лучше него при игре «три на три». Я такого игрока не вижу. Он умудряется лучше всех держать шайбу «пять на пять», поэтому «три на три», с таким свободным пространством просто создана для него», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

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