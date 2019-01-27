Дыбленко — об арене «Динамо»: деньги ушли куда надо — всё сделано правильно

Нападающий «Спартака» Ярослав Дыбленко поделился мнением о новой арене московского «Динамо». 25 января бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 3:1 и прервали серию из шести поражений.



«Арена очень хорошая. Мы перед матчем посмотрели и футбольный стадион. Очень приятное и красивое место. Деньги ушли куда надо — всё сделано правильно и хорошо. Мне понравилось.



В АХЛ тоже есть хорошие арены. Но уровень КХЛ намного выше, в том числе и в плане требований к стадионам. Поэтому арена в Петровском Парке в этом смысле выделяется. Хороший лёд, который не портится и катит тебя. Отличная атмосфера. Радует финская площадка. Но хочется, чтобы прекратились эти перепады, когда в одном матче играешь на большой коробке, а в следующем — на маленькой. Лиге уже надо перейти к единому формату», — приводят слова Дыбленко «Известия».

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