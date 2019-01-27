Флешмоб на Матче звёзд НХЛ: игроки пытались выбросить шарики из ящика на спине

На Матче звёзд Национальной хоккейной лиги был придуман новый шуточный флешмоб. Хоккеистам закрепили на спинах ящики с мячами для настольного тенниса, после чего они пытались выбросить их оттуда без использования рук. Силы попробовали Остон Мэттьюс, Давид Пастрняк, Джо Павелски и другие хоккеисты.

Посмотреть видео также можно в официальном «инстаграме» Национальной хоккейной лиги.

Столичный дивизион — победитель Матча звёзд НХЛ 2019 года

По пять баллов за результативность в составе Столичного дивизиона набрали Сидни Кросби (2+3) и Мэтью Барзал (2+3). Дубль также оформил Кэм Аткинсон. Голкипер Брейден Холтби отразил 12 бросков из 17. Хенрик Лундквист совершил 6 сейвов. У Центрального дивизиона голами отметились Габриэль Ландеског, Райан О'Райлли, Блейк Уилер и Микко Рантанен дважды. Вратари Деван Дубник и Пекка Ринне смогли отразить только по 6 бросков.