«Адмирал» продлит контракт с Сергеем Светловым на два года

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов договорился об условиях нового контракта с клубом. Соглашение с 58-летним специалистом будет рассчитано на два года до конца сезона-2020/21.



Светлов, в качестве игрока побеждавший на Олимпийских играх 1988 года, официально возглавил «Адмирал» 1 июля 2018 года. Под его руководством клуб из Владивостока заработал 35 баллов в 51 встрече текущего сезона и сейчас находится на 12-й строчке в Восточной конференции, опережая только хабаровский «Амур». «Моряки» пропустили 154 шайбы при 114 заброшенных.



Также специалист возглавлял «Адмирал» с 5 декабря 2013 по 1 мая 2014 года.



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