Афанасьев: хочу порхать, как бабочка, и жалить, как пчела, по заветам Али

Молодой российский нападающий, один из фаворитов грядущего драфта Егор Афанасьев рассказал о переезде в Америку.



«Я уехал учиться. Но и посмотреть заодно, как я смогу проявить себя за океаном на льду. Потому что с ЦСКА мы выиграли всё. У меня был там великолепный тренер Александр Левицкий, который помог мне раскрыться. Я ему очень сильно благодарен. И мне было интересно, что же я покажу в Америке. Нет, в первую очередь цель была — закончить школу, поступить в колледж. Познакомиться с американской культурой. Но и попробовать себя в совсем другом хоккее тоже хотелось. Учёба вроде бы главенствовала, но желание было успеть и там, и там. Изначально брал во внимание оба фактора.



Я люблю продавить защитника, потому что могу и бросить из-под него. И пока моим самым сильным качеством назвал бы бросок. Поэтому тренер требует от меня, чтобы я больше бросал. Но я стараюсь и на партнёров играть, стягивая на себя побольше соперников. И вообще — мне надо работать над всем, но в первую очередь над катанием, над мощностью толчка, чтобы порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. По заветам Мохаммеда Али», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.