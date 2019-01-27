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20-летний вратарь «Локомотива» Коновалов оформил 10-й «сухарь» в сезоне

20-летний вратарь «Локомотива» Коновалов оформил 10-й «сухарь» в сезоне
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», игра завершилась со счётом 1:0. 20-летний голкипер ярославского коллектива Илья Коновалов отразил 38 бросков и отыграл на ноль, записав на свой счёт 10-й шат-аут в сезоне.

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Первые два периода прошли без заброшенных шайб, первую шайбу зрители увидели только на 51-й минуте встречи: нападающий ярославского клуба Егор Аверин поразил ворота Константина Барулина. Больше в матче голов забито не было. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали шестую победу подряд и занимают третье место на Западе, команда Сергея Зубова проиграла пять из последних шести встреч.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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