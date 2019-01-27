«Локомотив» одержал шестую победу подряд, одолев «Сочи»

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее хоккейного клуба «Сочи», игра завершилась со счётом 1:0. Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали шестую победу подряд и занимают третье место в Западной конференции, команда Сергея Зубова проиграла пять из последних шести встреч.



Первые два периода прошли без заброшенных шайб, первую шайбу зрители увидели только на 52-й минуте встречи: нападающий ярославского клуба Егор Аверин поразил ворота Константина Барулина. Больше в матче голов забито не было.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.