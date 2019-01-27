«Торпедо» проиграло пятый из шести последних матчей, уступив «Нефтехимику»

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», игра завершилась со счётом 3:1. Нижнекамский клуб выиграл три из пяти последних матчей, у команды Дэвида Немировски одна победа в шести играх.



Счёт был открыт уже на 28-й секунде: заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Йоонас Няттинен. Нижегородскому коллективу удалось сравнять счёт во втором периоде, точным броском отметился Михаил Варнаков. На 42-й минуте «Нефтехимик» вновь вышел вперёд, гол в актив записал Павел Порядин. Точку в матче поставил бросок в пустые ворота в исполнении Марата Хайруллина.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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