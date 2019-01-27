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«Торпедо» проиграло пятый из шести последних матчей, уступив «Нефтехимику»

«Торпедо» проиграло пятый из шести последних матчей, уступив «Нефтехимику»
Хоккей / КХЛ

В Нижнекамске местный «Нефтехимик» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», игра завершилась со счётом 3:1. Нижнекамский клуб выиграл три из пяти последних матчей, у команды Дэвида Немировски одна победа в шести играх.

Счёт был открыт уже на 28-й секунде: заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Йоонас Няттинен. Нижегородскому коллективу удалось сравнять счёт во втором периоде, точным броском отметился Михаил Варнаков. На 42-й минуте «Нефтехимик» вновь вышел вперёд, гол в актив записал Павел Порядин. Точку в матче поставил бросок в пустые ворота в исполнении Марата Хайруллина.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3:1
1:0, 0:1, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Няттинен (Авцин, Полашек) – 00:28 (5x5), 1:1 – Варнаков (Галузин, Шенфельд) – 25:26 (5x5), 2:1 – Порядин (Нестрашил, Шарипзянов) – 41:07 (5x5), 3:1 – Хайруллин (Хисамутдинов) – 59:01 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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