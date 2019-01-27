Панарин встретится с агентом и решит, будет ли вести переговоры с «Коламбусом»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин может в ближайшее время определиться со своим будущим в команде. Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн, российский нападающий должен провести ещё одну встречу со своим агентом Дэном Мильштейном, после чего может сообщить о готовности к переговорам с «мундирами».



В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (39+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.



Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.