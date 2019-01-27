Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Реал Мадрид». 27 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Панарин встретится с агентом и решит, будет ли вести переговоры с «Коламбусом»

Панарин встретится с агентом и решит, будет ли вести переговоры с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин может в ближайшее время определиться со своим будущим в команде. Как сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн, российский нападающий должен провести ещё одну встречу со своим агентом Дэном Мильштейном, после чего может сообщить о готовности к переговорам с «мундирами».

В 46 играх текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 27-летний нападающий записал в актив 53 (39+34) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени.

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом. Ранее хоккеист предложил отложить переговоры по новому соглашению и дал понять, что может покинуть команду.

Месяц до дедлайна в НХЛ. Кого обменяют на Востоке?
Бобровский готов уйти из «Коламбуса».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент