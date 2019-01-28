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Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки недели в КХЛ

Коновалов, Сведберг, Бутузов и Дзиеркалс — лучшие игроки недели в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов 20-й недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Илья Коновалов («Локомотив»), одержавший победы во всех трёх матчах недели, в том числе в двух на ноль, и пропустивший лишь одну шайбу. Коновалов отразил 98,89% бросков при коэффициенте надёжности 0,34.

Лучшим защитником признан Виктор Сведберг («Барыс»), одержавший вместе с командой победы в двух из трёх игр недели и отметившийся в них четырьмя голевыми передачами.

Лучшим нападающим признан Владимир Бутузов («Адмирал»), одержавший вместе с командой две победы в трёх встречах и набравший в них 6 (5+1) очков.

Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка.

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