«Адмирал» — «Амур»: Юрий Петров подрался с Ильёй Берестенниковым

«Адмирал» встречается с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит во Владивостоке.



В середине второго периода в кулачном бою сошлись нападающий «моряков» Юрий Петров и форвард хабаровского клуба Илья Берестенников. По итогам драки оба хоккеиста заработали по пять штрафных минут.

Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В ходе второго периода «Амур» обыгрывает соперника со счётом 5:0. Заброшенными шайбами отметились Валентин Пьянов, Виталий Атюшов, Денис Голубев, Ян Коларж и Томаш Зогорна.

«Адмирал» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Амур» — 13-е.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19