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Гулявцев: второй матч подряд у «Амура» была команда, все боролись друг за друга

Гулявцев: второй матч подряд у «Амура» была команда, все боролись друг за друга
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат выездного матча с «Адмиралом» (7:0).

«Провели хороший матч в плане результативности. Забили три быстрых гола, попросили ребят не останавливаться, не играть на удержание счёта и держать игру. Знали, что «Адмирал» борется до конца, в какой-то момент хозяева перехватили инициативу, но мы выстояли. Второй матч подряд у нас была команда, все сражались друг за друга, помогли вратарю, и он нас держал в игре. Хочу поблагодарить команду за борьбу и самоотдачу.

Когда начинаешь крупно вести в счёте, затягивает атака, меньше думаешь об обороне, чем часто пользуется соперник. Поэтому в каждом перерыве мы пытались донести до ребят, что период начинается со счёта 0:0. Это получилось, никакой расслабленности у нас не было», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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