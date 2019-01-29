Сегодня, 29 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию этих игр.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 28 января:
14:30. «Сибирь» — «Барыс»
17:00. «Металлург» — СКА
17:00. «Салават Юлаев» — «Йокерит»
19:30. «Ак Барс» — «Автомобилист»
19:30. «Нефтехимик» — ХК «Сочи».
Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Видеотрансляции матчей КХЛ 29 января доступны на «Чемпионате»