Кросби стал первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила троих лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.



Лучшим игроком недели стал нападающий «Питтсбург Пинвгинз» Сидни Кросби, признанный самым ценным игроком прошедшего Матча звёзд НХЛ. Канадский форвард стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд.



Второй звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски, представлявший свой клуб на домашнем Матче звёзд.



Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, выигравший две встречи регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,00 и отражая 92,6% бросков.

Кросби сделал подарок болельщикам Овечкина. Лучшие моменты Матча звёзд НХЛ Лундквист отыграл на ноль, но лучшим признали не его.