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«Ак Барс» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
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«Ак Барс» — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 29 января, в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Ак Барса» и хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

«Ак Барс» — действующий обладатель Кубка Гагарина, сейчас борется за лидерство в Восточной конференции. «Автомобилист» занимает первое место на Востоке.

Прямая видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Автомобилист»

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