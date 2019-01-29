«Ак Барс» — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 29 января, в Казани состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием местного «Ак Барса» и хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



«Ак Барс» — действующий обладатель Кубка Гагарина, сейчас борется за лидерство в Восточной конференции. «Автомобилист» занимает первое место на Востоке.



Прямая видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Автомобилист»