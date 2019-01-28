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«Монреаль» расторгнет контракт с Моравчиком

«Монреаль» расторгнет контракт с Моравчиком
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» расторгнет контракт с защитником Михалом Моравчиком, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Для этой цели защитник выставлен на безусловный драфт отказов.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

24-летний Моравчик перешел в стан канадской команды летом 2018 года из чешского клуба «Пльзень». В Национальной хоккейной лиге чешский игрок так и не успел дебютировать, выступал только за фарм-клуб. В Американской хоккейной лиге Моравчик принял участие в 20 встречах и смог набрать 3 (1+2) очка.

У защитника есть опыт выступлений в составе сборной Чехии на чемпионатах мира.

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