«Монреаль» расторгнет контракт с Моравчиком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» расторгнет контракт с защитником Михалом Моравчиком, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Для этой цели защитник выставлен на безусловный драфт отказов.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



24-летний Моравчик перешел в стан канадской команды летом 2018 года из чешского клуба «Пльзень». В Национальной хоккейной лиге чешский игрок так и не успел дебютировать, выступал только за фарм-клуб. В Американской хоккейной лиге Моравчик принял участие в 20 встречах и смог набрать 3 (1+2) очка.



У защитника есть опыт выступлений в составе сборной Чехии на чемпионатах мира.