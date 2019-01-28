ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо, у Капризова — дубль

Московский ЦСКА на домашней площадке взял верх над минским «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.



Первый период прошёл без голов, во втором гости из Беларуси сумели забить дважды: заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. На 44-й минуте московский коллектив сократил отставание в счёте усилиями Кирилла Капризова. На 58-й минуте равновесие на табло восстановил гол защитника «армейцев» Михаила Науменкова. В овертайме победу подопечным Игоря Никитина принёс точный бросок Капризова, оформившего дубль.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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