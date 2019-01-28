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ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо, у Капризова — дубль

ЦСКА в овертайме обыграл минское «Динамо, у Капризова — дубль
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке взял верх над минским «Динамо», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.

Первый период прошёл без голов, во втором гости из Беларуси сумели забить дважды: заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. На 44-й минуте московский коллектив сократил отставание в счёте усилиями Кирилла Капризова. На 58-й минуте равновесие на табло восстановил гол защитника «армейцев» Михаила Науменкова. В овертайме победу подопечным Игоря Никитина принёс точный бросок Капризова, оформившего дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3:2
0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Лисовец (Терещенко) – 26:46 (5x5), 0:2 – Ковыршин (Степанов, Парфеевец) – 34:47 (5x5), 1:2 – Капризов (Вей, Григоренко) – 43:53 (5x5), 2:2 – Науменков (Вей, Григоренко) – 57:27 (5x5), 3:2 – Капризов (Вей) – 61:34 (3x3)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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