Кирилл Капризов вышел на второе место в списке снайперов КХЛ

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами во встрече с минским «Динамо» (3:2 ОТ). Таким образом, в активе 21-летнего форварда теперь 23 шайбы в сезоне, он занимает вторую строчку в списке снайперов, уступая только Найджелу Доусу (25 голов).
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Первый период прошёл без голов, во втором гости из Беларуси сумели забить дважды: заброшенные шайбы на свой счёт записали Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин. На 44-й минуте московский коллектив сократил отставание в счёте усилиями Кирилла Капризова. На 58-й минуте равновесие на табло восстановил гол защитника «армейцев» Михаила Науменкова. В овертайме победу подопечным Игоря Никитина принёс точный бросок Капризова, оформившего дубль.